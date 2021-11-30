وزارة بنموسى تعلن انطلاق عملية الترشيح لامتحانات الكفاءة المهنية

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق عملية الترشيح لامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بالهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية- دورة دجنبر 2021، بداية من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن العملية التي تستمر حتى 14 دجنبر المقبل، انطلقت ، حصرا ، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بامتحانات الكفاءة المهنية: mihani.men.gov.ma//:http

ويأتي تنظيم هذه الامتحانات التي ستجرى يوم الجمعة 24 دجنبرالمقبل، في إطار النهوض بالموارد البشرية التي تعد الفاعل الأساسي لتنفيذ برنامج إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وتخص هيئة التدريس والفئات المزاولة لمهام مدير أو حارس عام أو ناظر، وكذا هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وهيئة المتصرفين، وهيئة المحررين، وهيئة المساعدين الإداريين، وهيئة التقنيين، وهيئة المساعدين التقنيين، فضلا عن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الموظفين بقطاع التربية الوطنية.

ودعا البلاغ المترشحات والمترشحين لهذه الامتحانات والذين يتوفرون على شروط الترشيح، إلى إيداع طلبات ترشيحهم والمصادقة عليها عبر البوابة الإلكترونية المذكورة داخل الآجال المحددة، على أن يتم إيداعها في أجل أقصاه 15 دجنبر 2021 بمؤسسات تكوين الأطر ومؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بالمديريات الإقليمية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمصالح المركزية التي يعمل بها المترشح.

وللمزيد من المعلومات والمعطيات المتعلقة بهذه الامتحانات، يمكن الاطلاع على المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 29 نونبر 2021، تحت رقم109×21، عبر الموقع الرسمي للوزارة www.men.gov.ma

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