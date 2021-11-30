ادعى قدرته توفير عقود عمل بأروبا ..التهمة تجر شخصا للإعتقال بفاس

2021-11-30 / 10:14 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية إيقاف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، اشتبه تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه خلال الأسبوع المنصرم بالشارع العام بحي الدكارات، بعد أن تمت محاصرته من طرف أشخاص كانوا ضحية نصب واحتيال من طرفه، حيث وصل عدد الضحايا إلى عشرة بعد أن وعدهم بإيجاد عقود عمل بإحدى الدول الأوربية مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 7000 و 12000 درهم، إلا أنه اختفى عن الأنظار، إلى أن تم إيقافه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، قبل أن تتم إحالته على أنظار العدالة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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