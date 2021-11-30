عقد جديد.. المغرب “يرد” على وقف توريد الغاز الجزائري

هبة بريس _ الرباط

أبرم المغرب عقدا لشراء الغاز الطبيعي، مع شركة بريطانية،، وذلك بعد نحو شهر على قرار الجزائر إنهاء نقل الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.

وقالت وكالة فرانس بريس ان شركة “ساوند إنرجي” المتخصصة في استكشاف حقول النفط والغاز في بيان إنها “أبرمت عقدا مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، لبيعه الغاز الطبيعي لحقل تندرارة شرق المغرب”.

وينص العقد على بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على مدى 10 أعوام، وفق فرانس برس.

وسينقل هذا الغاز عبر الجزء المغربي من أنبوب المغرب العربي-أوروبا. وهو الأنبوب الذي كان ينقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا حتى نهاية أكتوبر، حين قررت الجزائر عدم تجديد العقد المتعلق به، بسبب توتر علاقاتها مع الرباط.

و قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة إياه بارتكاب “أعمال عدائية”، بينما أعربت المملكة عن أسفها للقرار و”رفض مبرراته الزائفة”.

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