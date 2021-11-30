النيابة العامة تقرر متابعة النقيب زيان في حالة سراح وتوجه له 11 تهمة مختلفة

2021-11-30 / 9:10 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة نقيب المحامين السابق محمد زيان في حالة سراح بـ11 تهمة مختلفة.

ووجهت المحكمة لزيان تهم، تتعلق بـ ” إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم.

كما يتابع زيان من أجل “إهانة هيئات منظمة، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.

ويواجه نقيب المحاميين تهما تتعلق بـ”ببث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.

وزيان متهم كذلك، بـ”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”.

ويتهم كذلك بـ”المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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