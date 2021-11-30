الأمم المتحدة : أكثر من ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت بعد

2021-11-30 / 8:46 مساءً
0
هبة بريس _ متابعة

لا يزال ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت، أي ما يعادل نحو 2,9 مليار شخص، وفقاً للأمم المتحدة، على الرغم من أن الجائحة أظهرت أهمية الشبكة في تأمين استمرار العمل والدراسة وأدت إلى زيادة كبيرة في استخدامها.

أظهرت البيانات الجديدة التي نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات الثلاثاء أن نحو4,9 مليار شخص تصفحوا الانترنت هذه السنة، اي بزيادة 800 مليون شخص عما كان عليه عدد المستخدمين قبل الجائحة.

وأدت تدابير احتواء الجائحة إلى إغلاق عدد لا يحصى من الشركات والمدارس في كل أنحاء العالم، وأحياناً لأشهر متتالية، مما دفع الموظفين وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات إلى استخدام الإنترنت لمواصلة العمل والدراسة، في حال توافر لديهم إمكان الاتصال بالشبكة.

إلا أن توافر هذا الاتصال لا يزال مشوباً بانعدام التكافؤ، إذ يعيش جميع من لا يحظون به تقريباً في دول نامية، أي ما نسبته 96 في المئة.

ومن بين الذين لديهم اتصال بالانترنت، ثمة مئات الملايين لا يستطيعون ذلك إلا باستخدام وسائل يتشاركونها مع آخرين و/أو لا تتوافر لديهم سوى سرعة منخفضة، مما يحد بشكل كبير من استفادتهم من قدرات الإنترنت.

واعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو أن “جهداً كبيراً ما زال مطلوباً”.

وتحمل الزيادة الكبيرة غير المألوفة في عدد المستخدمين على الاعتقاد بأن الجائحة شجعت الناس على استخدام الانترنت.

فمنذ عام 2019، استخدم الشبكة 782 مليون شخص إضافيين، بزيادة قدرها 17 في المئة. وبلغت الزيادة 10 في المئة في العام الأول للوباء، وهي أقوى زيادة سنوية “خلال عقد” ، بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات.

ولاحظ الاتحاد أن سبب عدم توافر اتصال بالإنترنت ليس بالضرورة نقص البنية التحتية، مشيرًا إلى أن 95 في المئة من سكان العالم يستطيعون نظرياً الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول من الجيلين الثالث والرابع.

واشار إلى أن أسعار المعدات والخدمات غالباً ما تكون مرتفعة.

وشدد على أن تكلفة الاتصال بالإنترنت يجب إلا تتجاوز 2 في المئة من الدخل السنوي للفرد في دولة نامية، لكي يكون في متناول العامّة، لكنها أوضحت أنها قد تصل إلى 20% في المئة أو أكثر في بعض أفقر البلدان في العالم.

ورأى الاتحاد أن أن غياب الثقافة الرقمية يشكّل أيضاً عقبة رئيسية.

كذلك يواجه كثر مشكلات مثل الفقر ونقص الكهرباء أو المهارات الرقمية.

ويتناقص الفارق في الوصول بين الرجال والنساء ، لكن لا يزال الذكور غالبية في هذا المجال (62 في المئة) مقارنة بـ 57 في المئة من النساء.

ولوحظ أن الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق الريفية منخفضة جداً في البلدان الغنية (استخدم 89 في المئة من سكان المدن الإنترنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة ي مقابل 85 في المئة في المناطق الريفية).

أما في البلدان الفقيرة، فيبلغ عدد مستخدمي الانترنت في المدن ضعف عددهم في المناطق الريفية (72 في المئة في مقابل 34 في المئة).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of قتلى بإطلاق نار في مدرسة بميشيغن.. والشرطة تعتقل المشتبه به

قتلى بإطلاق نار في مدرسة بميشيغن.. والشرطة تعتقل المشتبه…

2021-11-30 / 9:43 مساءً
Photo of حتى إشعار آخر.. تونس تعلن تعليق الرحلات الجوية إلى المغرب

حتى إشعار آخر.. تونس تعلن تعليق الرحلات الجوية إلى…

2021-11-30 / 3:03 مساءً
Photo of اليابان تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

اليابان تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

2021-11-30 / 2:05 مساءً
Photo of فايزر: نعمل على نسخة جديدة من اللقاح لمواجهة “أوميكرون”

فايزر: نعمل على نسخة جديدة من اللقاح لمواجهة “أوميكرون”

2021-11-30 / 11:46 صباحًا
Photo of سابقة.. أول طائرة تحط على مدرج جليدي بالقطب الجنوبي

سابقة.. أول طائرة تحط على مدرج جليدي بالقطب الجنوبي

2021-11-30 / 10:20 صباحًا
Photo of تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون” في إسبانيا

تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون” في إسبانيا

2021-11-30 / 9:18 صباحًا
Photo of بريطانيا تسجل 35 وفاة وأكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل 35 وفاة وأكثر من 42 ألف إصابة…

2021-11-29 / 8:12 مساءً
Photo of “أمنستي “تدعو الجزائر الى الافراج عن محامي دافع عن نشطاء الحراك

“أمنستي “تدعو الجزائر الى الافراج عن محامي دافع عن…

2021-11-29 / 6:45 مساءً
Photo of 13 مصابا بمتحور “أوميكرون” في نادي برتغالي لكرة القدم

13 مصابا بمتحور “أوميكرون” في نادي برتغالي لكرة القدم

2021-11-29 / 6:12 مساءً
Photo of الرئيس الصيني: سنرسل مليار جرعة من لقاحات كورونا إلى إفريقيا

الرئيس الصيني: سنرسل مليار جرعة من لقاحات كورونا إلى…

2021-11-29 / 2:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق