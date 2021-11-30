كان”: طائرة للموساد تقلع من تل أبيب إلى الرباط

هبة بريس _ الرباط

أفادت قناة “كان” الإسرائيلية عن إقلاع طائرة خاصة يستخدمها الموساد والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، من تل أبيب متجهة إلى العاصمة المغربية الرباط.

وقال مراسل القناة إيتاي بلومنتال، في تغريدة عبر “تويتر”: “بعد أقل من أسبوع على عودة وزير الدفاع بيني غانتس من زيارة للمغرب.. طائرة خاصة تحمل الرقم N467AM يستخدمها الموساد والمؤسسة الأمنية أقلعت متجهة إلى العاصمة الرباط

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