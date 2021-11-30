كان”: طائرة للموساد تقلع من تل أبيب إلى الرباط
هبة بريس _ الرباط
أفادت قناة “كان” الإسرائيلية عن إقلاع طائرة خاصة يستخدمها الموساد والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، من تل أبيب متجهة إلى العاصمة المغربية الرباط.
وقال مراسل القناة إيتاي بلومنتال، في تغريدة عبر “تويتر”: “بعد أقل من أسبوع على عودة وزير الدفاع بيني غانتس من زيارة للمغرب.. طائرة خاصة تحمل الرقم N467AM يستخدمها الموساد والمؤسسة الأمنية أقلعت متجهة إلى العاصمة الرباط
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4 تعليقات
لعنة الله عليكم . نحن كمغاربة لا نرضى بهذا
ليهو دخلوهم او تفتحو ليهم الحدود او احنا الشعب تشدو علينا او تقولو لينا بلد الديموقراطية هههه ضحكتيني والله عيشين عيشة الدبابة في لبطانة ملينا بالحق ملينا او حسبنا الله ونعم الوكيل الموساد مافيهمش سيدي امكرون كايين غير في الدول الأخرى دولة القمع
حسبنا الله ونعم الوكيل
انا حزين جدا