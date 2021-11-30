مجلس المستشارين.. ثلاث جلسات للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022

هبة بريس _ الرباط

يعقد مجلس المستشارين يومي الخميس والجمعة المقبلين ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أنه سيتم يوم الخميس المقبل (2 دجنبر) عقد الجلسة الأولى، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص لتقديم لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين؛ ورد وزارة الاقتصاد والمالية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم يوم الجمعة (03 دجنبر ) عقد الجلسة الثانية، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أنه سيتم من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة بعد الزوال من اليوم ذاته البت في الجزء الثاني ومشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.

وأشار إلى أن الجلسة الثالثة، التي ستعقد ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال من يومه الجمعة المقبل، ستخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية؛ وجواب الحكومة؛ والتصويت على الجزء الثاني؛ والتصويت على مشروع قانون المالية برمته؛ وتفسير التصويت.

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