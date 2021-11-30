“ياسمين لمغور” ترد على مفبركي فيديو نوم أخنوش بالبرلمان

2021-11-30 / 7:38 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

انتقدت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نشر بعض النشطاء لفيديو مفبرك في مواقع التواصل الاجتماعي، يوحي بأن رئيس الحكومة غفا خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إليه، أمس الاثنين.

وقالت لمغور في فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عبر خاصية ”ستوري”، أن التسجيل الكامل للجلسة واضح، ويظهر رئيس الحكومة وهو يقرأ الأوراق التي يمسكها، متسائلة ”كيفاش واحد ناعس كيحرك حجبانو وكيقرى فيديه، أنا متأكدة أن المفبركين كيشوفو مزيان، غير مبغاوش يشوفو”.

وأضافت البرلمانية التجمعية، أن ”هذه الممارسات تعبر عن مستوى منحط، والواحد إذا كان سيتخذ من الكذب والإشاعة سلاحا، على الأقل يديرها مقادة، لأن هاد الإشاعة والكذبة مقابطاش”، فـ”معروف أنه من المستحيل أن السيد رئيس الحكومة يغمض خلال عمله، وهو رجل عملي يشتغل بجدية ووطنية كبيرة”.

ونشرت البرلمانية الشابة الفيديو الحقيقي والذي يظهر بأن بشكل جلي أن ما تدوالت بعض الأشخاص مفبرك أن الواقع مغايرة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫6 تعليقات

  6. لا ينبغي تشويه صور الناس بالباطل لانه ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة
    وعلى اي فهذه الفعلة قد افادت المستهدف حينما اردوا الانتقاص من شخصه

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