شركة” tulfly” تقوم برحلات اسثنائية لاجلاء المهاجرين المغاربة العالقين بالمغرب

2021-11-30 / 7:25 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعد قرار الحكومة المغربية بإغلاق مجالها الجوي اعتبارًا من 30/11/2021 ، اضطرت شركة الطيران TUI fly إلى إلغاء الرحلات الجوية من وإلى المغرب بين 11/30/2021 و 13/13. من أجل التمكن من إعادة الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى الأراضي البلجيكية

وقامت شركة الطيران بطلب تصاريح طيران خاصة من السلطات المغربية وحصلت TUI fly للتو على إذن لتشغيل 18 رحلة عودة إلى الوطن بين 1/12/2021 و 5/12/2021 متضمن

وستربط رحلات العودة هذه المطارات المغربية في مراكش وأكادير والدار البيضاء والناظور وطنجة والحسيمة ووجدة والرباط وتطوان بمطارات بروكسل وشارلروا وأنتويرب البلجيكية.
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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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