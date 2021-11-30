شركة” tulfly” تقوم برحلات اسثنائية لاجلاء المهاجرين المغاربة العالقين بالمغرب
هبة بريس _ الرباط
وستربط رحلات العودة هذه المطارات المغربية في مراكش وأكادير والدار البيضاء والناظور وطنجة والحسيمة ووجدة والرباط وتطوان بمطارات بروكسل وشارلروا وأنتويرب البلجيكية.
بعد قرار الحكومة المغربية بإغلاق مجالها الجوي اعتبارًا من 30/11/2021 ، اضطرت شركة الطيران TUI fly إلى إلغاء الرحلات الجوية من وإلى المغرب بين 11/30/2021 و 13/13. من أجل التمكن من إعادة الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى الأراضي البلجيكية
وقامت شركة الطيران بطلب تصاريح طيران خاصة من السلطات المغربية وحصلت TUI fly للتو على إذن لتشغيل 18 رحلة عودة إلى الوطن بين 1/12/2021 و 5/12/2021 متضمن
وستربط رحلات العودة هذه المطارات المغربية في مراكش وأكادير والدار البيضاء والناظور وطنجة والحسيمة ووجدة والرباط وتطوان بمطارات بروكسل وشارلروا وأنتويرب البلجيكية.
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10 تعليقات
شكرا لهده الشريكة التي فكرت في مغاربة العالم العالقين ولكن مادا عن لرام والعربية
إنها فرصة ذهبية لأنني أنا واحد من هؤلاء الأشخاص العالقين بالمغرب هههههههههههه.
دائما قرارات الحكومة الجديدة بالاغلاق المطارات قرارات تافهة.بسببهم خسرنا مهنتنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
المشكل الكبير هو في التذاكر جد مرتفعة .وجدوها فرصة .انه اللهب والسرقة باعينها.هكذا حال المغاربة…
للأسف الشديد ان لارام والعربية الكل يتهرب منها . كأنك راكب في طوبيس هههههههه
نخاف ان تتراجع الحكومة الجديدة في كلامها ارسعوا إلي جمع شنطتكم هههههههههههه.
انتظروا ماذا سيحصل بعدما ادنت بالرحلات ؟؟؟؟ههههههههههه.
هذه خطة من أجل اللهب والسرقة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…..
إنه خبر مفرح ولكن للاسف الشديد لعبة تجارية وسياسية في جمع الأموال بهذه الطريقة ….
نحن نسير على نهج السياسة الفرنسية..