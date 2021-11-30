المغرب يغلق معبر الكركرات أمام المسافرين

2021-11-30 / 7:05 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

نقلت وكالة إيفي عن مصادر أمنية مغربية أن المغرب قرر إغلاق معبر الكركرات، الذي يعتبر المعبر البري الوحيد للمغرب، أمام حركة المسافرين لمدة أسبوعين، وذلك في سياق محاربة انتشار فيروس كورونا في المملكة بعد ظهور متحور جديد.

وكان المغرب قد قرر فتح المعبر أمام حركة المسافرين في 9 نونبر، وسيظل المعبر مفتوحا أمام الحركة التجارية.

وقررت السلطات المغربية، إغلاق المجال الجوي للمملكة لمدة أسبوعين، وذلك بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”، خاصة في أوروبا وأفريقيا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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