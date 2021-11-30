الغلوسي: الدولة الاجتماعية تقتضي توزيعا عادلا للثروة

هبة بريس _ الرباط

في تدوينة فيسبوكية مطولة سجل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن ” الدولة الاجتماعية التي شكلت المفتاح السحري لحل كل المعضلات في خطاب رئيس الحكومة بالأمس أمام البرلمان لا يمكن أن تتحقق دون المواجهة الشجاعة والجريئة للفساد والريع والامتيازات والاحتكار”.

ويرى الغلوسي أن الدولة الاجتماعية ذات حمولة سياسية واقتصادية واجتماعية وليست مجرد مفهوم يؤدي وظيفة تقنية وسياسية في سياق معقد وصعب بإكراهات كبيرة وتحديات داخلية وخارجية.

وأكد الغلوسي أن الدولة الاجتماعية تقتضي توزيعا عادلا للثروة وإنصافا مجاليا وتكريسا لحقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيز حكم القانون ،كما تقتضي أيضا إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الفساد والرشوة والريع.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5