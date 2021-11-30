المضيق …مستخدم بنكي يختلس ملياري سنتيم ويلوذ بالفرار
هبة بريس : مكتب تطوان
وحسب ذات المصادر فإن المستخدم المكلف بالصندوق في الوكالة البنكية، استطاع اختلاس الأموال عبر مراحل حتى جمع مبلغ مهم من حسابات الزبائن .
علمت هبة بريس من مصادر متطابقة ان مستخدما بإحدى الوكالات البنكية بمدينة المضيق قام باختلاس مبلغ مالي مهم تجاوز ملياري سنتيم، قبل ان يختفي عن الأنظار.
وحسب ذات المصادر فإن المستخدم المكلف بالصندوق في الوكالة البنكية، استطاع اختلاس الأموال عبر مراحل حتى جمع مبلغ مهم من حسابات الزبائن .
و أكدت نفس المصادر أن المستخدم قام بإرسال عائلته خارج أرض الوطن قبل أيام قليلة من إتمام خطته التي خطط لها داخل البنك.
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تعليق واحد
ستسلط الاضواء على هذا اللصيص الصغير الغير المرئي ويفضحونه في الاعلام المرئي والمسموع
بينما اللصوص الديناصورات يتجولون بيننا بكل وقاحة واستكبار ولا احد يجرؤ على ان يشير اليه بالبنان