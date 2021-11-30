هذه حصيلة حوادث السير ‏خلال أسبوع

هبة بريس _ الرباط

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 2011 ‏آخرون بجروح، إصابات 68 منهم بليغة، في 1496 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 نونبر 2021.‏

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، ‏وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، ‏ وكذا التجاوز المعيب.‏

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 34 ألف و473 مخالفة، وإنجاز 6341 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 28 ألف و132 غرامة صلحية. ‏

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين ‏و949 ألفا و650 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3742 ‏عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6341 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف ‏‏204 مركبة.‏

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