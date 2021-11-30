هذه حصيلة حوادث السير خلال أسبوع
لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 2011 آخرون بجروح، إصابات 68 منهم بليغة، في 1496 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 نونبر 2021.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وكذا التجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 34 ألف و473 مخالفة، وإنجاز 6341 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 28 ألف و132 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و949 ألفا و650 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3742 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6341 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 204 مركبة.
تعليق واحد
tous ceux qui jouent sur la vie des citoyens doit être punis sévèrement avec des amendes et retraits de permis pour une durée indéterminée . Ceux qui ne respectent pas le code de la route dans son ensemble doivent retourner pour apprendre à conduire et respecter la vie de citoyens innocents. Je remarque tous les jours comment certains conduisent comme des fous, il n’y a aucune prudence. Les gens pensent que avoir son permis de conduire , alors tu peux conduire comme tu veux en ne respectant pas tous les réglements de conduite. 98 pour cent des conducteurs ne respectent pas la signalisation, les feux rouges, les stops, et l’espace sécuritaire entre les voitures. C’est vraiment terrible, il faut introduire dans la télé et la radio des programmes pour éduquer les usagers de la route., .