هل تصبح مصر الوسيط لحل الأزمة بين الجزائر والمغرب؟

هبة بريس _ الرباط

قال الخبير العسكري الاستراتيجي المصري، اللواء محمد علي بلال خلال مباحثات له مع رئيس اركان الجيش الجزائري انه يجب التدخل لاعادة العلاقات العربية الى طبيعتها .

وحول دور مصر في هذه الأزمة أضاف اللواء بلال: “مصر لها علاقات وثيقة وتاريخ نضالي كبير مع الجزائر، كما لها علاقات طيبة مع المغرب، حتى أنه هناك علاقات أسرية بين المغرب ومصر، وبالتالي هذه الزيارة تأتي لشرح الموقف الجزائري، ومحاولة أن تكون مصر هي الراعي الأساسي لتصفية أسباب توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب”.

وعلق اللواء لسبونتيك على توقيع معاهدة الدفاع بين المغرب وإسرائيل واعتبار الجزائر بأنها تهديد لها بقوله: “تدخل مصر يمكن أن يشكل طمأنينة للمغرب والجزائر، لأن مصر لها علاقات سياسية واتفاقات أمنية قوية مع إسرائيل، وكانت تقوم بوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، وفي هذا الوضع أيضا تستطيع مصر أن تعيد العلاقات بين الجزائر والمغرب

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