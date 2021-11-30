The flags of Algeria (L) and Morocco flutter as Algerian president greets Moroccan Foreign Minister on January 24, 2012 in Algiers. Moroccan Foreign Minister Saad Eddine Othmani yesterday began a fence-mending visit to Algeria to resolve disputes such as the neighbours' lingering row over Western Sahara. AFP PHOTO / FAROUK BATICHE (Photo by Farouk Batiche / AFP)

هل تصبح مصر الوسيط لحل الأزمة بين الجزائر والمغرب؟

2021-11-30 / 6:15 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال الخبير العسكري الاستراتيجي المصري، اللواء محمد علي بلال خلال مباحثات له مع رئيس اركان الجيش الجزائري انه يجب التدخل لاعادة العلاقات العربية الى طبيعتها .

وحول دور مصر في هذه الأزمة أضاف اللواء بلال: “مصر لها علاقات وثيقة وتاريخ نضالي كبير مع الجزائر، كما لها علاقات طيبة مع المغرب، حتى أنه هناك علاقات أسرية بين المغرب ومصر، وبالتالي هذه الزيارة تأتي لشرح الموقف الجزائري، ومحاولة أن تكون مصر هي الراعي الأساسي لتصفية أسباب توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب”.

وعلق اللواء لسبونتيك على توقيع معاهدة الدفاع بين المغرب وإسرائيل واعتبار الجزائر بأنها تهديد لها بقوله: “تدخل مصر يمكن أن يشكل طمأنينة للمغرب والجزائر، لأن مصر لها علاقات سياسية واتفاقات أمنية قوية مع إسرائيل، وكانت تقوم بوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، وفي هذا الوضع أيضا تستطيع مصر أن تعيد العلاقات بين الجزائر والمغرب

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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