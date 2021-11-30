“بي إن سبورتس” الرياضية تفتح قنواتها المشفرة مجانا للجماهير العربية

2021-11-30 / 5:49 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية أنها قررت فتح قنواتها المشفرة الناقلة لبطولة العرب 2021 مجانا في وجه كافة المشاهدين العرب.

و أكدت إدارة الشبكة الإعلامية القطرية أنها ستسمح للمشاهدين العرب بتتبع بطولتهم فيفا قطر العربية المنقولة على القنوات المشفرة الأولى و الثانية مجانا عبر فتحها لحظة إذاعة المباريات.

و بهذا القرار سيتمكن الملايين من المشاهدين العرب من تتبع البطولة التي ترعاها الفيفا و المقامة بقطر، علما أن المنتخب المغربي الرديف يشارك فيها بقيادة المدرب الحسين عموتة.

و أسفرت القرعة عن وضع المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كذلك منتخبات فلسطين و السعودية و الأردن، حيث سيواجه الأسود في أول اللقاءات المنتخب الفلسطيني غدا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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