المغرب واسرائيل
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الاستخبارات الإسبانية: التقارب بين الرباط وتل أبيب يضع المغرب في موقع قوة

2021-11-30 / 5:00 مساءً
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هبة بريس

في تقرير موجه للحكومة، تحدثت الاستخبارات الإسبانية عما سمته ب”خطر” التقارب المغربي الإسرائيلي على اسبانيا

وفي هذا الصدد، اعتبرت الاستخبارات أن “مصالح مدريد في المتوسط قد تتهاوى بفعل هذا التقارب المتزايد”.

وقالت الاستخبارات في تقريرها “نعلم جميعا أن الأمة الإسبانية في خطر، اللوبي اليهودي هو الأقوى والأكثر نفوذا في العالم. ونتيجة لذلك، فإن التقارب بين الرباط وتل أبيب يضع المغرب في موقع قوة ويزيد نفوذه بشكل كبير في المنطقة”.

كما عبر المصدر نفسه عن اعتقاده بأن التعاون بين الرباط وتل أبيب “يمكن أن يتجاوز الإطار الأمني والعسكري ليشمل التعاون الاستخباراتي”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. نعم فهناك عدة استخبارات يقوم بها الدول على المعلومات في كافة المجالات حتى التعاون الأمني و سطراطيجية دولية عسكرية و اقليمية في المنطقة مع تأكيد على صحراؤ المغربية و شكرا

  2. لكل دولة الحق في البحث عن مصالحها؛ والمغرب,الدي ضحى بالارواح والغالي والنفيس في سبيل العروبة, لا يخرج عن هده القاعدة التي تحكم العلاقات الدولية, وهو سيد نفسه في ممارسة هدا الحق.

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