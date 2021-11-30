الاستخبارات الإسبانية: التقارب بين الرباط وتل أبيب يضع المغرب في موقع قوة

هبة بريس

في تقرير موجه للحكومة، تحدثت الاستخبارات الإسبانية عما سمته ب”خطر” التقارب المغربي الإسرائيلي على اسبانيا

وفي هذا الصدد، اعتبرت الاستخبارات أن “مصالح مدريد في المتوسط قد تتهاوى بفعل هذا التقارب المتزايد”.

وقالت الاستخبارات في تقريرها “نعلم جميعا أن الأمة الإسبانية في خطر، اللوبي اليهودي هو الأقوى والأكثر نفوذا في العالم. ونتيجة لذلك، فإن التقارب بين الرباط وتل أبيب يضع المغرب في موقع قوة ويزيد نفوذه بشكل كبير في المنطقة”.

كما عبر المصدر نفسه عن اعتقاده بأن التعاون بين الرباط وتل أبيب “يمكن أن يتجاوز الإطار الأمني والعسكري ليشمل التعاون الاستخباراتي”.

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