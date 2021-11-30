عبد اللطيف وهبي

وهبي: السياسة الجنائية تفتقد إلى آلية حقيقية لرصد ظاهرة الجريمة

2021-11-30 / 3:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن السياسة الجنائية المغربية تفتقد إلى آلية حقيقية لرصد ظاهرة الجريمة وتجميع الاحصائيات الجنائية الرسمية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية، واقتراح الحلول الكفيلة للوقاية والتصدي لها.

وشدد الوزير، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، على ضرورة تعزيز دور الخدمة الاجتماعية والنفسية.

كما أشار الى أهمية مواكبة التوجهات الجديدة في مجال السياسة العقابية خاصة على مستوى مراكز العلاج والتأهيل ووكالة تدبير المملتكات المحجوزة والمصادرة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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