“لارام” تبرمج رحلات استثنائية من المغرب إلى فرنسا

2021-11-30 / 3:26 مساءً
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هبة بريس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية “لارام”، اليوم الثلاثاء، عن برمجة رحلات استثنائية من المغرب في اتجاه فرنسا.

وذكرت الشركة في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع “تويتر”، أنه تمت برمجة رحلات استثنائية (خاضعة لترخيص خاص) من المغرب في اتجاه فرنسا في الفترة ما بين 30 نونبر 2021 و6 دجنبر 2021.

هذا ويشار الى أن السلطات المغربية، قررت قبل يومين، إغلاق المجال الجزي لأسبوعين، بسبب متحور أوميكرون.

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تعليق واحد

  1. نحن عالقون في مصر الطيران الغير مباشر غالي ادقع تذكرتين وغالي جدا والنسبه لعدد الناس الذين يريدون الدخول قليل فهل من حل للمغاربة العالقون بمصر؟ كل الدول احضرو اولادهم بسرعة في اقرب وقت ولم يقفلو ابواب البلد على اولادهم يقفلون على الغريب فقط الا نحن فلما هذا التصرف من بلدنا الام؟ اين نذهب اذا رفضتنا بلدنا الام؟
    السنا بمغاربة؟

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