“لارام” تبرمج رحلات استثنائية من المغرب إلى فرنسا

هبة بريس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية “لارام”، اليوم الثلاثاء، عن برمجة رحلات استثنائية من المغرب في اتجاه فرنسا.

وذكرت الشركة في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع “تويتر”، أنه تمت برمجة رحلات استثنائية (خاضعة لترخيص خاص) من المغرب في اتجاه فرنسا في الفترة ما بين 30 نونبر 2021 و6 دجنبر 2021.

هذا ويشار الى أن السلطات المغربية، قررت قبل يومين، إغلاق المجال الجزي لأسبوعين، بسبب متحور أوميكرون.

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