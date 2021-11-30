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حتى إشعار آخر.. تونس تعلن تعليق الرحلات الجوية إلى المغرب

2021-11-30 / 3:03 مساءً
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هبة بريس

أعلنت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية نحو المغرب بداية من اليوم وحتى إشعار آخر.

وذكرت الخطوط الجوية التونسية في بيان اليوم، أن هذا الإجراء، يأتي بناء على تعليق السلطات المغربية رحلات المسافرين كافة من وإلى المملكة المغربية لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نوفمبر.

هذا ويشار الى أن السلطات المغربية، أعلنت قبل يومين تعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي بسبب ظهور متحور أوميكرون.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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