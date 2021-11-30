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صادرات النسيج المغربي تتراجع بحوالي سبع مليارات درهم بسبب الجائحة

2021-11-30 / 2:48 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بلغ عدد المقاولات التي تشتغل في صناعة النسيج في المغرب قبل سنتين، ما مجموعه 1628 مقاولة، تُشغل 189 ألف شخص، وتم تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 50.48 مليار درهم و36.5 مليار درهم خاصة بالتصدير.

ونتيجة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد التي شهدها العالم منذ بداية 2020، عرف الزخم التصاعدي لصادرات قطاع النسيج والملابس الذي بدأ منذ سنة 2010، تراجعا ملحوظا ارتباطا بالأزمة التي تأثرت بالوباء.

و نتيجة لذلك، تراجعت قيمة صادرات المغرب وفق معطيات رسمية من 36.5 مليار سنة 2019 إلى 29.8 مليار سنة 2020، حيث أن معظم هذه الصادرات كانت موجهة بالخصوص إلى السوق الفرنسي والإسباني.

وبغض النظر عن الموقع الاستراتيجي للمغرب، وخبرته الدولية المعترف بها في قطاعات عديدة، إلا أن حصته من سوق التصدير لا تزال محدودة، بسبب ظروف الوصول إلى الأسواق أقل ملائمة مقارنة مع البلدان المنافسة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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