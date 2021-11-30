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الحكومة تعفي الهواتف العادية وأجهزة التلفاز من الضريبة على الاستهلاك

2021-11-30 / 1:55 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل حكومة عزيز أخنوش تناغمها و تجاوبها مع ممثلي الأمة بغرفتي البرلمان و هاته المرة بعد أن وافقت على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين من ضمن عدد من التعديلات المتعلقة بقانون المالية الجديد.

و في هذا الصدد، قررت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد والمالية قبول تعديل يتعلق بإعفاء بعض الهواتف و شاشات التلفزيون من الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

التعديل سيمكن من إعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك عكس الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي ستبقى خاضعة لذات الضريبة.

هذا التعديل في قانون المالية، بررته فرق الأغلبية بداخل مجلس المستشارين بكونه سيمكن من المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبار هاته الفئة من الهواتف و شاشات التلفاز يقتنيها في الغالب مواطنون من درجات اجتماعية ذات دخل محدود.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫5 تعليقات

  1. واش الشعب يتسنا انخفاض الاسعار ديال المواد الغذائية و انت تتحدثون عن التلفاز و الهاتف اللي كيشريهم المواطن مرة فالزمان
    الاه يعفوا علنا منكم و صافي

  2. الكل يؤدي الضريبة الذاخلية. وهل سبق أن قدم احد عدد البوصات حتى يؤدي الضريبة الذاخلية على الاستهلاك. والاغنياء لهم 5الى ستة تلفزات ولا يؤدون الا على واحدة. في حين الفقراء وان وجدت التلفزة وان خسرت ينتظر لشهور لإصلاحها. ماهذا انه الضحك حتى النخاع ههههههه ههههههه ههههههه ههههههه

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