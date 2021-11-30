أمن البيضاء يشهر سلاحه لتوقيف شخص هاجم مستخدمي حمام للنساء

هبة بريس - البيضاء

اضطر ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 29 نونبر الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة سكر واندفاع قوية وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الشرطة قد تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة سكر متقدمة بإحداث الفوضى بالشارع العام وتعريض مستخدمين بحمام تقليدي للنساء للضرب والجرح، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر ضابط الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتحييد الخطر الناتج عن المعني بالأمر.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف المشتبه فيه والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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