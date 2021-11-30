نشرة انذارية: تساقطات ثلجية ورياح قوية الخميس والجمعة

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تساقط ثلوج (من 15 إلى 25 سم) مع طقس بارد ورياح قوية من 75 الى 90 كلم/س يومي الخميس والجمعة المقبلين بعدد من مناطق المملكة‎.‎

‎‎ وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن عمالات وأقاليم إفران وخنيفرة وصفرو وتازة وميدلت وبولمان وأزيلال وبني ملال والحوز وتنغير ستشهد بعد غد الخميس تساقط ثلوج تتراوح ما بين 15 الى 25 سم.

وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب تسجيل طقس بارد يوم الجمعة المقبل بإفران وميدلت وبولمان وأزيلال وبني ملال حيث ستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 04 وناقض 08 درجات ، ودرجات الحرارة العليا ما بين 03 و 08 درجات. كما سيتم تسجيل طقس بارد بأقاليم الحوز وتنغير وصفرو وفكيك، حيث منالمرتقب أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و00 درجات ودرجات الحرارة العليا ما بين 05 و 10 درجات.

وحسب المديرية، من المتوقع أيضا هبوب رياح قوية من 75 الى 90 كلم/س بعد غد الخميس بالناظور والدريوش والحسيمة وميدلت والحوز وورزازات.

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