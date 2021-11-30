حجز طائرة محملة بالمخدرات ضواحي طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

اضطرت طائرة صباح اليوم الثلاثاء الى الهبوط اضطراريا بين منطقتي دار الشواي والعوامة ضواحي مدينة طنجة .

وبحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع فان عناصر الدرك الملكي أوقفت مواطنا إسبانيا بعد هبوط طائرته المحملة بالمخدرات حيث تم وضعه رهن الاعتقال، بمركز للدرك الملكي بدار الشاوي القروية.

ويرجح ان يكون عطب تقني قد ادى الى تمايل الطائرة قبل هبوطها اضطراريا بالمنقطة المذكورة .

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