حجز طائرة محملة بالمخدرات ضواحي طنجة

2021-11-30 / 12:09 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

اضطرت طائرة صباح اليوم الثلاثاء الى الهبوط اضطراريا بين منطقتي دار الشواي والعوامة ضواحي مدينة طنجة .

وبحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع فان عناصر الدرك الملكي أوقفت مواطنا إسبانيا بعد هبوط طائرته المحملة بالمخدرات حيث تم وضعه رهن الاعتقال، بمركز للدرك الملكي بدار الشاوي القروية.

ويرجح ان يكون عطب تقني قد ادى الى تمايل الطائرة قبل هبوطها اضطراريا بالمنقطة المذكورة .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  2. هذا الحدث يُخِيفُنِي !

    كيف لِطائرةٍ تَعْبُرُ أجواءَنا و تَحُطُّ على أرضِنا و يَتَسَوَّقُ أصحابها بالحشيش و لم يَرَها لَا بَشَرٌ و لَا رَادَارٌ ؟! أَخُطُّ بِ10 أَسْطُرٍ تَحْتَ َالرَّادَار. لولا العطب التقني لكانت المصيبة أعظم فيكون ”دخول الحمام بحل خروجو”.

    مذا لو وقعت مناوشات مع أبا عسقل (أو أباسكال) الموريسكي، ابن أعمامنا المورو الأندلسيين، الذي يقضي مُعْظَمَ وَقْتِهِ في سَبِّ و شتم أُصُولِه الْمَغْرِبِيَة، فأرسل لنا هذا المعتوه 10 طائرات من هذا النوع، لا لأجل التبضع و لكن لمهام أكبر و أخطر كالتخريب مثلاّ ؟

    ثمن الرادارات في زماننا عاد يساوي ثمن لوحات الشكلاطة ؛ فَامْلَؤُوا الفاراغاتِ، جازاكم الله خيراً، لِلْحِفاظ على سماءِنا و أَرْضِنا و أَمْنِنَا.

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