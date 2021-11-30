الصورة تعبيرية

صحيفة عبرية: المغرب يستعد لإنتاج الطائرات المسيرة الإسرائيلية

2021-11-30 / 11:52 صباحًا
22
هبة بريس

ذكرت صحيفة “اسرائيل 24″، أن المغرب يستعد لإنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة في البلاد بتقنيات إسرائيلية.

وحسب تقرير الصحيفة العبرية، فمن المرجح أن تكون الوحدة الأولى في الشمال والثانية في جنوب المملكة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ستكلف في الأشهر المقبلة لجنة مغربية إسرائيلية للوقوف على تحقيق هذا المشروع، مع مراعاة المناطق التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة المشروع، من موانئ ومطارات، ومراعاة الجانب الأمني أيضا.

هذا ويشار إلى أن المغرب وإسرائيل وقعا قبل أيام اتفاقا للتعاون الأمني بين البلدين “بمختلف أشكاله” في مواجهة “التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of برئاسة أخنوش.. المصادقة على اتفاقيات استثمارية بقيمة 3,96 مليار درهم

برئاسة أخنوش.. المصادقة على اتفاقيات استثمارية بقيمة 3,96 مليار…

2021-11-30 / 5:17 مساءً
Photo of الاستخبارات الإسبانية: التقارب بين الرباط وتل أبيب يضع المغرب في موقع قوة

الاستخبارات الإسبانية: التقارب بين الرباط وتل أبيب يضع المغرب…

2021-11-30 / 5:00 مساءً
Photo of أشادوا بمستوى التعاون بين البلدين.. لوديي والفاروق يستقبلان وزير الدفاع البرتغالي

أشادوا بمستوى التعاون بين البلدين.. لوديي والفاروق يستقبلان وزير…

2021-11-30 / 4:27 مساءً
Photo of في لقائه مع برلمانيات الحزب.. أخنوش: “التجمعية” مطالبة بإسماع صوتها وأخذ المواقف

في لقائه مع برلمانيات الحزب.. أخنوش: “التجمعية” مطالبة بإسماع…

2021-11-30 / 4:14 مساءً
Photo of وهبي: “الاختناق القضائي” من أبرز التحديات التي تواجه العدالة الجنائية

وهبي: “الاختناق القضائي” من أبرز التحديات التي تواجه العدالة…

2021-11-30 / 3:43 مساءً
Photo of “تبون” الزعامة بثوب النعامة.. وفيصل القاسم: كم قتلتم من جزائري ياهذا?

“تبون” الزعامة بثوب النعامة.. وفيصل القاسم: كم قتلتم من…

2021-11-30 / 11:05 صباحًا
Photo of المغرب يدعم إعداد نص قانوني حول الاستعداد للحالات الطارئة

المغرب يدعم إعداد نص قانوني حول الاستعداد للحالات الطارئة

2021-11-30 / 10:10 صباحًا
Photo of مجلس المستشارين يعقد غدا جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا

مجلس المستشارين يعقد غدا جلسة عامة للتصويت على مشروع…

2021-11-29 / 10:55 مساءً
Photo of بكين تطرد عصابة البوليساريو من منتدى التعاون الصيني- الافريقي

بكين تطرد عصابة البوليساريو من منتدى التعاون الصيني- الافريقي

2021-11-29 / 8:44 مساءً
Photo of لأول مرة: جلسة مساءلة رئيس الحكومة يحضرها جميع الوزراء

لأول مرة: جلسة مساءلة رئيس الحكومة يحضرها جميع الوزراء

2021-11-29 / 8:02 مساءً

‫22 تعليقات

  1. نريد الدعم لأن هناك أشخاص في وضعية صعبة جدا جدا ….يجب على الحكومة الجديدة صرف هذه الأموال في المدارس العمومية وكذا مجال الصحة ووووووو.وغيرها.وكذا القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا…وليس في الدمار الشامل الذي يرجع بالخسائر البشرية… حسبي الله ونعم الوكيل فيكم….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق