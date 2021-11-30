الصورة تعبيرية

أمن العيون ينهي نشاط تاجر مخدرات ويحجز كمية من الأقراص المهلوسة

2021-11-30 / 11:20 صباحًا
1
هبة بريس- أشعبان لحبيب

تمكنت عناصر للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن العيون، من إيقاف شخص في عقده الثاني من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعد تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والأتجار في المؤثرات العقلية.

وحسب مصدر خاص، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية، عن حجز 154 قرصا مهلوسا، من نوع Rivotril كانت معدة للبيع ، كما تم حجز مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الاجرامي.

المصدر ذاته أكد، أنه تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد إيقاف كل من له إرتباط بهاته القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of جرسيف : الكلاب الضالة تهاجم طفلة ومواطنون ينقدونها في آخر لحظة

جرسيف : الكلاب الضالة تهاجم طفلة ومواطنون ينقدونها في…

2021-11-30 / 2:27 مساءً
Photo of فاس.. التهريب الدولي للمخدرات يجر أشخاص للإعتقال وتقديمهم للعدالة

فاس.. التهريب الدولي للمخدرات يجر أشخاص للإعتقال وتقديمهم للعدالة

2021-11-30 / 1:13 مساءً
Photo of الراشيدية.. توقيف شخص وحجز نصف طن من مخدر الشيرا

الراشيدية.. توقيف شخص وحجز نصف طن من مخدر الشيرا

2021-11-30 / 9:12 صباحًا
Photo of توقيف نجل ”حميد شباط“ بعد مشادات كلامية مع شرطي مرور

توقيف نجل ”حميد شباط“ بعد مشادات كلامية مع شرطي…

2021-11-29 / 11:13 مساءً
Photo of صفرو.. قتيل و 3 جرحى في حادث اصطدام عنيف بين شاحنتين

صفرو.. قتيل و 3 جرحى في حادث اصطدام عنيف…

2021-11-29 / 8:25 مساءً
Photo of شفشاون ..أب أربعيني ينهي حياته شنقا

شفشاون ..أب أربعيني ينهي حياته شنقا

2021-11-29 / 8:00 مساءً
Photo of انتشال جثة شخص من ساقية ضواحي إقليم مولاي يعقوب

انتشال جثة شخص من ساقية ضواحي إقليم مولاي يعقوب

2021-11-29 / 5:42 مساءً
Photo of خلاف “الجيليات” يتسبب في مشاجرة عنيفة بين جمعيتين للدراجات بالطريق السيار

خلاف “الجيليات” يتسبب في مشاجرة عنيفة بين جمعيتين للدراجات…

2021-11-29 / 10:13 صباحًا
Photo of جلسة خمرية تنتهي بوفاة خمسيني بـ”كراج” بخريبكة

جلسة خمرية تنتهي بوفاة خمسيني بـ”كراج” بخريبكة

2021-11-28 / 9:10 صباحًا
Photo of العثور على جثة مسن داخل غرفته يستنفر درك طانطان

العثور على جثة مسن داخل غرفته يستنفر درك طانطان

2021-11-26 / 10:25 مساءً

تعليق واحد

  1. الحل الوحيد ان الذي اطالب به الدولة المغربية وانا احد عادلا ومناسبا. من وجدت عنده هذه السموم يجبر على اكلها بالكامل. وهذا هو الحل للمعضلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق