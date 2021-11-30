أمن العيون ينهي نشاط تاجر مخدرات ويحجز كمية من الأقراص المهلوسة

هبة بريس- أشعبان لحبيب

تمكنت عناصر للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن العيون، من إيقاف شخص في عقده الثاني من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعد تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والأتجار في المؤثرات العقلية.

وحسب مصدر خاص، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية، عن حجز 154 قرصا مهلوسا، من نوع Rivotril كانت معدة للبيع ، كما تم حجز مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الاجرامي.

المصدر ذاته أكد، أنه تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد إيقاف كل من له إرتباط بهاته القضية.

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