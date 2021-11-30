صورة تعبيرية

ليلة “الهروب”.. مشاهد الفوضى والاكتظاظ بمطار محمد الخامس قبل الإغلاق

2021-11-30 / 10:48 صباحًا
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

مشاهد فوضى و ازدحام و صراخ و حركة كثيفة و ملامح حزن و حقائب في كل الجنبات، هكذا كان مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء طيلة ساعات الأمس التي سبقت قرار الإغلاق للحدود الجوية بالمملكة المغربية.

قرار السلطات المغربية القاضي بتعليق الرحلات المباشرة في اتجاه المملكة و كذا قرار شركة الخطوط الملكية المغربية التي قررت تعليق حتى الرحلات المنطلقة من المغرب لكل الوجهات ابتداءا من 29 نونبر على الساعة 23.59، أربك المسافرين و خاصة الجالية المغربية التي كانت بأرض الوطن و كذا عدد من السياح.

و شوهد اكتظاظ غير مسبوق بمطار البيضاء حيث كان الكل يبحث عن الطائرة التي ستقله من المغرب لوجهته قبيل إغلاق البلاد بسبب القرارات التي اتخذتها السلطات لتفادي أي انتكاسة وبائية بعد ظهور متحور جديد يدعى “أوميكرون”.

و عم الصراخ و الضجيج كافة جنبات المطار، كما هو الحال خارجه بعدما امتلأت مواقف السيارات الثلاث، بينما ظلت أسر المسافرين تنتظر خارجا خبرا سعيدا مفاده “الطائرة الفلانية أقلعت باتجاه وجهتها الآن”.

و بالرغم من الاستنفار الكبير الذي شهده المطار عبر تدعيم موظفي و مقدمي خدمات الاستشارة و التسجيل و المساعدة و المراقبة الأمنية و الجمارك طيلة ساعات أمس نظرا للاكتظاظ و الإقبال الكبير، غير أن كل ذلك لم يمنع من حدوث مشاهد و أحداث عكرت صفو” ليلة الهروب” الجماعي الكبير لخارج أرض الوطن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of في وجدة.. مشردون معرضون للموت مع انخفاض درجات الحرارة، فهل من متدخل؟

في وجدة.. مشردون معرضون للموت مع انخفاض درجات الحرارة،…

2021-11-30 / 5:27 مساءً
Photo of تسجيل 132 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 132 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24…

2021-11-30 / 4:19 مساءً
Photo of وهبي: “السرقة والمخدرات والعنف” في مقدمة الجرائم التي يعيدها مقترفوها

وهبي: “السرقة والمخدرات والعنف” في مقدمة الجرائم التي يعيدها…

2021-11-30 / 4:08 مساءً
Photo of وهبي: السياسة الجنائية تفتقد إلى آلية حقيقية لرصد ظاهرة الجريمة

وهبي: السياسة الجنائية تفتقد إلى آلية حقيقية لرصد ظاهرة…

2021-11-30 / 3:55 مساءً
Photo of “لارام” تبرمج رحلات استثنائية من المغرب إلى فرنسا

“لارام” تبرمج رحلات استثنائية من المغرب إلى فرنسا

2021-11-30 / 3:26 مساءً
Photo of أمن البيضاء يشهر سلاحه لتوقيف شخص هاجم مستخدمي حمام للنساء

أمن البيضاء يشهر سلاحه لتوقيف شخص هاجم مستخدمي حمام…

2021-11-30 / 12:57 مساءً
Photo of نشرة انذارية: تساقطات ثلجية ورياح قوية الخميس والجمعة

نشرة انذارية: تساقطات ثلجية ورياح قوية الخميس والجمعة

2021-11-30 / 12:33 مساءً
Photo of حجز طائرة محملة بالمخدرات ضواحي طنجة

حجز طائرة محملة بالمخدرات ضواحي طنجة

2021-11-30 / 12:09 مساءً
Photo of تقرير …411 حالة عنف ضد النساء خلال سنة سجلت بأكادير

تقرير …411 حالة عنف ضد النساء خلال سنة سجلت…

2021-11-30 / 11:32 صباحًا
Photo of العرائش تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

العرائش تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2021-11-30 / 10:55 صباحًا

تعليق واحد

  1. تستاهلو كل مايجرا ليكم يارعاع فالحين غير في السفر إلى المغرب…مكتصنتوش راه اعياو الناس ايقولو ليكم بلاش ماتمشيو للبلاد…هادوك ولله لاعقلو عليكوم..الغريب إنكم مازال كتيقو فيهم..وافيقو المكلخين..ناري على شعب..واش بغيتو تربيوهوم تتافق الجالية كاملة على اشهر مانرسلو حتى ريال المغرب..شهر واحد فقط اوتسناو النتيجة والله حتى ايوليو كيزاوكو فيكم..يالله نتاحدو اونديروها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق