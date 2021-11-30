ليلة “الهروب”.. مشاهد الفوضى والاكتظاظ بمطار محمد الخامس قبل الإغلاق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مشاهد فوضى و ازدحام و صراخ و حركة كثيفة و ملامح حزن و حقائب في كل الجنبات، هكذا كان مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء طيلة ساعات الأمس التي سبقت قرار الإغلاق للحدود الجوية بالمملكة المغربية.

قرار السلطات المغربية القاضي بتعليق الرحلات المباشرة في اتجاه المملكة و كذا قرار شركة الخطوط الملكية المغربية التي قررت تعليق حتى الرحلات المنطلقة من المغرب لكل الوجهات ابتداءا من 29 نونبر على الساعة 23.59، أربك المسافرين و خاصة الجالية المغربية التي كانت بأرض الوطن و كذا عدد من السياح.

و شوهد اكتظاظ غير مسبوق بمطار البيضاء حيث كان الكل يبحث عن الطائرة التي ستقله من المغرب لوجهته قبيل إغلاق البلاد بسبب القرارات التي اتخذتها السلطات لتفادي أي انتكاسة وبائية بعد ظهور متحور جديد يدعى “أوميكرون”.

و عم الصراخ و الضجيج كافة جنبات المطار، كما هو الحال خارجه بعدما امتلأت مواقف السيارات الثلاث، بينما ظلت أسر المسافرين تنتظر خارجا خبرا سعيدا مفاده “الطائرة الفلانية أقلعت باتجاه وجهتها الآن”.

و بالرغم من الاستنفار الكبير الذي شهده المطار عبر تدعيم موظفي و مقدمي خدمات الاستشارة و التسجيل و المساعدة و المراقبة الأمنية و الجمارك طيلة ساعات أمس نظرا للاكتظاظ و الإقبال الكبير، غير أن كل ذلك لم يمنع من حدوث مشاهد و أحداث عكرت صفو” ليلة الهروب” الجماعي الكبير لخارج أرض الوطن.

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