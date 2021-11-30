بعد تتويج ميسي.. رونالدو: “أنا دائما أفوز من أجل نفسي”
رد كريستيانو رونالدو على تعليقات باسكال فيري منظم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة القدم في العالم وقال إن رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول “كذب” في حديثه عن صراعه مع ليونيل ميسي.
وأبلغ فيري صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة أن الطموح الوحيد لدى رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هو أن يعتزل بعدد من جوائز الكرة الذهبية يفوق ميسي.
ونال الأرجنتيني ميسي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية من برشلونة هذا الصيف، الكرة الذهبية للمرة السابعة يوم الاثنين ليعزز رقمه القياسي بعد التفوق على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو لاعب وسط تشيلسي وصاحبي المركزين الثاني والثالث.
وكتب رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات على إنستغرام يوم الاثنين “باسكال فيري كذب. لقد استغل اسمي للترويج لنفسه وللمكان الذي يعمل فيه”.
وأضاف “من غير المقبول أن الشخص المسؤول عن منح مثل هذه الجائزة المهمة يكذب بهذا الشكل وبطريقة تفتقر للاحترام لشخص اعتاد دائما احترام فرانس فوتبول والكرة الذهبية”.
وأضاف اللاعب البرتغالي “أنا دائما أفوز من أجل نفسي ومن أجل الأندية التي ألعب لها. أفوز من أجل نفسي ومن أجل من يحبني. لا أفوز بالتفوق على أي شخص”.
وتابع الهداف التاريخي للبرتغال “أكبر طموح في مسيرتي أن أترك اسمي مكتوبا بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية”.
23 تعليقات
الكرة الذهبية فقدت مصداقيتها منذ سنوات.اصبحت اليوم جائزة تجارية فقط….
ليست الكرة الذهبية التي فقدت قيمتها بل الكرة الأرضية بصفة نهائية حيث في السنوات الأخيرة منحت لأكثر من لاعب بغير وجه حق….. هههههههه
ذهبت الكرة الذهبية مع الناس القدماء..
يعتبر جورجينو من أفضل اللاعبين في كرة القدم فهو صاحبي المركزين الثاني والثالت.كما ساهم بصورة مباشرة مع النادي والمنتخب بالتتويج بالالقاب ومن يقول غير ذلك فهو لا يفهم شيئاً في كرة القدم.فهو من يستحقها….. هههههههه.
في نظري من يستحقها هو محمد صلاح بدون استهزاء…
أما ليو ميسي فهو موسم أبيض مع برشلونة ولقب كوبا مع الارجنتين هههههههه.
هههههههه رونالدو يحترق…..
لا يستحقها في نظري لأنه صهيوني
لا يستحقها بثاتا.الاجدر والاحق هو محمد صلاح.من يفوز بها ماكفايا استهزاء بكرة القدم…..
ألف مبروك له بهذه الجائزة الكبرى هههههههه
العيب بعينيه ميسي لاعب كبير وممتاز في لعبه ولكن للاسف الشديد وبكل صراحة لا يستحقها هذه السنة…..
مرة أخرى ينصف التاريخ هههههههه على مر العصور يحصد الكرة الذهبية السابعة.هههههه هنيئا ….
لانستبعد غذا نسمع هذآ الصهيوني يحتل رئيسا للفيفا هههههههه.
أصبحت كرة القدم في هذا العصر لاقيمة لها ههههه أضحوكة العالم.
اعتقد حصوله على الكرة الذهبية كان شرط من شروط انتقالية إلى باريس سان جيرمان إنها لعبة الكرة هههههههه.
إنها نكتة الموسم.هههههههههه.
يستحقها كريستيانو رونالدو لانه بطل دوري الأبطال كما أنه حقق اهداف كثيرة ولحد الآن لم يحقق الكرة الذهبية…..
ماذا ستفعل بهذه الكورات..؟؟؟؟هههههههههه.
اظنه هو الوحيد في العالم يستحقها وذلك طريقة لعبه هههههههه.
ستصل إلى متحف برشلونة الإسباني لكرة القدم هههههههه الضحك بعينيه هههههههه