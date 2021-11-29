توقيف نجل ”حميد شباط“ بعد مشادات كلامية مع شرطي مرور

2021-11-29 / 11:13 مساءً
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هبة بريس - فاس

 

كشفت مصادر مطلعة لجريدة هبة بريس الإلكترونية، عن توقيف نجل العمدة السابق لمدينة فاس والأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط، (نوفل شياط) ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.

وأضافت ذات المصادر، أن نوفل شباط الذي يرأس إحدى الجماعات القروية المتواجدة بضواحي تازة، كان في حالة غير عادية ودخل في شجار مع شرطي مرور مساء يومه الإثنين، تطور لإهانة الأخير. على حد ذات المصادر .

هذا وتم وصع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية لحين إحالته أمام أنظار النيابة العامة بفاس.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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