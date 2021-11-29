مجلس المستشارين يعقد غدا جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا

2021-11-29 / 10:55 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قرر مكتب مجلس المستشارين عقد جلسة عامة، غدا الثلاثاء، للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن المكتب قرر، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين، برئاسة الخليفة الأول لرئيس المجلس، خصص للتدوال في جدول أعماله برسم الأسبوع الجاري، عقد جلسة عامة، يوم غد الثلاثاء 30 نونبر 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع بتاريخ 25 نونبر 2021.

كما توقف أعضاء المكتب، حسب المصدر ذاته، في مستهل هذا الاجتماع عند سير أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث تسير الأشغال وفق جدولة زمنية تحترم الآجال القانونية المخولة لمجلس المستشارين، ذلك أن المجلس يعتزم استكمال مناقشة الميزانيات الفرعية يوم الأربعاء فاتح دجنبر المقبل، على أن يتم البت في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يوم غد الثلاثاء 30 نونبر 2021 بعد حصة الأسئلة الشفهية.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تداول مكتب المجلس في الجدولة الزمنية المتوقعة للجلسات العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية في جزأيه الأول والثاني، حيث تقرر الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء يوم غد الثلاثاء على الساعة الحادية عشر صباحا، للتداول في السيناريوهات ذات الصلة.

وعلى صعيد الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه إلى السيد وزير العدل، حول “واقع محاكم المملكة وتحديات تطوير السياسة الجنائية”.

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بتحديد موضوع “قضايا المرأة المغربية” كمحور لجلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021 بحضور السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في سياق تخليد المجلس لفعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي موضوع متصل، يضيف البلاغ، تم تحديد يوم 4 يناير 2021 موعدا لجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بكين تطرد عصابة البوليساريو من منتدى التعاون الصيني- الافريقي

بكين تطرد عصابة البوليساريو من منتدى التعاون الصيني- الافريقي

2021-11-29 / 8:44 مساءً
Photo of لأول مرة: جلسة مساءلة رئيس الحكومة يحضرها جميع الوزراء

لأول مرة: جلسة مساءلة رئيس الحكومة يحضرها جميع الوزراء

2021-11-29 / 8:02 مساءً
Photo of مستغلا قضية “مزرعة الاسماك “..فوكس المتطرف يسعى لتأزيم العلاقات المغربية الاسبانية

مستغلا قضية “مزرعة الاسماك “..فوكس المتطرف يسعى لتأزيم العلاقات…

2021-11-29 / 7:20 مساءً
Photo of أخنوش: خصصنا 6 ملايير درهم في 2022 لتأهيل البنيات الاستشفائية

أخنوش: خصصنا 6 ملايير درهم في 2022 لتأهيل البنيات…

2021-11-29 / 4:51 مساءً
Photo of أخنوش يرد على اتهامات السطو على مشاريع الحكومة السابقة: “ليس من مبادئنا نكران إنجازات الآخرين”

أخنوش يرد على اتهامات السطو على مشاريع الحكومة السابقة:…

2021-11-29 / 4:45 مساءً
Photo of أخنوش: نتطلع لمنح فرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل

أخنوش: نتطلع لمنح فرصة لكل المغاربة من أجل بناء…

2021-11-29 / 4:17 مساءً
Photo of أخنوش مدافعا عن قرار بنموسى: “يهدف الى الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد”

أخنوش مدافعا عن قرار بنموسى: “يهدف الى الاستثمار في…

2021-11-29 / 4:04 مساءً
Photo of أخنوش: لن نتردد في اتخاذ بعض القرارات “المجحفة” من أجل الاصلاح

أخنوش: لن نتردد في اتخاذ بعض القرارات “المجحفة” من…

2021-11-29 / 3:24 مساءً
Photo of الملك يدعو إلى العمل على إعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الملك يدعو إلى العمل على إعادة بناء الثقة بين…

2021-11-29 / 11:08 صباحًا
Photo of بسبب الحرب الكيميائية في الريف.. حزبان إسبانيان يطالبان الحكومة بالاعتذار للمغرب

بسبب الحرب الكيميائية في الريف.. حزبان إسبانيان يطالبان الحكومة…

2021-11-29 / 11:05 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق