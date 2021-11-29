هاجم مسجدا وهدد الإمام والمؤذن بسلاح أبيض.. توقيف “مختل عقليا” بالبيضاء

2021-11-29 / 8:52 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، اليوم الاثنين. من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بعد تورطه في انتهاك حرمة مسجد وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، فجر اليوم الاثنين، على الولوج لأحد المساجد بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، وشرع في تعريض الإمام والمؤذن للتهديد باستعمال السلاح الأبيض، وذك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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