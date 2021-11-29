بكين تطرد عصابة البوليساريو من منتدى التعاون الصيني- الافريقي

2021-11-29 / 8:44 مساءً
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هبة بريس - الرباط

رفضت الصين الامتثال لضغوطات الجزائر بشأن ضرورة مشاركة جبهة “البوليساريو” في أشغال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التي تحتضنها العاصمة السنغالية داكار.

ويأتي قرار بكبن تماشيا وروح الإتفاقية التي وقعت بين الرباط والصين، بضرورة إحترام سيادة الدول و سلامة أراضيها و عدم التدخل في الشؤون الداخلية و تحريم ، حيث رفضت جمهورية الصين الشعبية مشاركة هذا الكيان الوهمي رغم الحاح جنرالات المرادية .

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتجاهل فيها البلد الآسيوي العملاق جبهة البوليساريو، بل سبق للرئيس الصيني أن رفض حضور “الكيان الوهمي” في القمة الصينية الإفريقية الثالثة سنة 2018 التي انعقدت في بكين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫6 تعليقات

  3. المشكل الكبير في السياسين والنظام العسكري الإرهابي الجزائري .ماذا سيقول واي كذبة. على هذه العلاقة المغربية الصينية….

  6. المشكل الكبير هو المغرب والجزائر بلدان افريقيان وللاسف الشديد النزاعات بينهما لازالت قائمة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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