صفرو.. قتيل و 3 جرحى في حادث اصطدام عنيف بين شاحنتين
ع.محياوي _ هبة بريس
لقي سائق شاحنة مصرعه على الفور، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، مساء اليوم الإثنين ، في حادثة سير خطيرة، بالطريق الرابطة بين فاس وصفرو قرب مطحنة للزيتون، وبالضبط بمقربة مدارة طريق السيارة.
وحسب المعطيات المتوفرة لموقع هبة بريس، فقد أدى اصطدام عنيف بين شاحنتين و سيارة من النوع الخفيف إلى وفاة سائق الشاحنة على الفور.
وموازاة مع ذلك و فور علمهم بالحادث، حضرت السلطات المحلية والأمينة للقيام بالمتعين، وتم تحرير محضر في الحادث.
الضحية، تم نقله مباشرة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو، فيماتم نقل المصابين إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية، ووصفت مصادرنا إصابتهما بالخطيرة.
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9 تعليقات
في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. لاداعي للسرعة المفرطة الكل يصل؟؟
ربما السرعة المفرطة هي المسبب الرئيسي في هذه الحادثة المؤلمة التي ذهب ضحيتها هذا الشخص. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
م
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب…..
رحم الله الفقيد بواسع رحمته وجعله من الشهداء …
يقال المثل المغربي لزربو ماتوا يعني لاداعي للسرعة المفرطة الكل سيصل….
ربما لم يحترمك قانون السير وووووو حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كانوا مسببين لهذا الحادثة المؤلمة.
كل من كان يسبب في حوادث السير يجب محاكمتة قضائيا…..
يجب أخذ الحيطة والحذر في الفصل الممطر ؛لان بهذا الفصل تزداد حوادث السير بسبب كثرة الانزلاق.
اللهم ارحم هذآ الفقيد بواسع رحمتك يارب واشفي الجرحى.