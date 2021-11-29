صفرو.. قتيل و 3 جرحى في حادث اصطدام عنيف بين شاحنتين

ع.محياوي _ هبة بريس

لقي سائق شاحنة مصرعه على الفور، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، مساء اليوم الإثنين ، في حادثة سير خطيرة، بالطريق الرابطة بين فاس وصفرو قرب مطحنة للزيتون، وبالضبط بمقربة مدارة طريق السيارة.

وحسب المعطيات المتوفرة لموقع هبة بريس، فقد أدى اصطدام عنيف بين شاحنتين و سيارة من النوع الخفيف إلى وفاة سائق الشاحنة على الفور.

وموازاة مع ذلك و فور علمهم بالحادث، حضرت السلطات المحلية والأمينة للقيام بالمتعين، وتم تحرير محضر في الحادث.

الضحية، تم نقله مباشرة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو، فيماتم نقل المصابين إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية، ووصفت مصادرنا إصابتهما بالخطيرة.

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