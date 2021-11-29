ريان “لهبة بريس” : المعايير الجديدة لمباريات أطر الاكاديميات ستحقق الطفرة المنشودة للقطاع (فيديو)

2021-11-29 / 7:26 مساءً
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطنجة- أصيلة ،رشيد ريان، أن المعايير الجديدة التي وضعتا الوزارة الوصية لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات ،تندرج في صميم الإصلاح الشامل للمنظومة .

وأضاف ريان في تصريح لموقع “هبة بريس ” على هامش مؤتمر صحافي بمقر المديرية زوال يوم الإثنين 29 نونبر،أن الشروط الجديدة تدخل في صلب إصلاح منظومة التربية والتكوين من أجل بلوغ مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي.

وأضاف المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة ، أن دخول المهنة في سن الشباب سيمكن الأطر سواء كانوا مدرسين أو إداريين من الترقي وحصد تكوين جيد وشغل مختلف المناصب، ناهيك عن تمكينهم من الاستفادة من تقاعد محترم يحفظ كرامتهم ويحقق الطفرة المنشودة للقطاع .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  2. اعتقد ان الاصلاح الفعال يبدأ من القمة وليس من السفح، اي الشعب يريد شباب لا تتجاوز اعمارهم ٣٠ سنة ايضا في المواقع العليا من ادارة التربية والتعليم َليس اشخاص تعود اعمارهم وعقولهم وافكارهم للعصور الغابرة.

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