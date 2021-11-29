برشلونة : طعنة بواسطة سلاح أبيض تضع حدا لحياة شاب مغربي في مقتبل العمر

2021-11-29 / 7:12 مساءً
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

علمت “هبة بريس ” من مصادر محلية بمدينة “برشلونة” أن شابا مغربيا ينحذر من مدينة “طنجة” راح ضحية عملية طعن بالسلاح الأبيض على مستوى الصدر في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، حيث تزامن ذلك والإحتفالات التي تشهدها بلدة “سان أندريو” الواقعة ضواحي العاصمة الكتالانية.

وفيما لم تؤكد بعض المصادر الصحفية الإسبانية التي تطرقت إلى الموضوع جنسية الضحية، تمكنت فعاليات جمعوية مغربية من الوصول إلى عائلة الهالك والتي تقيم بدورها ببرشلونة، حيث تبين بما لا يدع مجالا للشك أن المرحوم المسمى قيد حياته (أ.س) مغربي الجنسية في العشرينيات من عمره وينحذر من مدينة طنجة شمال المغرب.

وعلاقة بالجريمة التي ما يزال البحث الأمني الأولي جاريا عن ملابساتها والفاعل المفترض في إقترافها، كشفت ذات المصادر الصحفية أنها وقعت في مكان كان موضوع شجار بالأسلحة البيضاء نهاية الأسبوع ما قبل الأخير، حيث إستدعى الأمر آنذاك وفي ساعات متأخرة من الليل تدخل الشرطة الكتالانية بعد نداءات إستغاثة من طرف المواطنين.

وفور إخطار المصلحة الإجتماعية التابعة لقنصلية “برشلونة” بالجريمة ، قامت الأخيرة بربط الإتصال مع الأجهزة الأمنية التي لا زالت تبحث في خيوط القضية، مطالبة إياها بتحديد هوية الضحية والكشف عن الملابسات الحقيقية وراء عملية الطعن التي اودت بحياة ( ا.س) ذو العشرين سنة من عمره.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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