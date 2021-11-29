شفشاون ..أب أربعيني ينهي حياته شنقا

هبة بريس - مكتب طنجة

أقدم شخص في الاربعينيات، اليوم الاثنين ، من العمر على وضع حد لحياته شنقا بدوار أزلاف الواقع بجماعة واد المالحة بني أحمد التابعة لإقليم شفشاون.

وبحسب مصادر محلية ، فقد عثر على الهالك وهو متزوج وله أبناء جثة معلقة بواسطة حبل داخل منزل أسرته ، في ظروف وصفت بالغامضة.

وفور اخطارها حلت بعين المكان السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، حيث جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون، فيما تم فتح تحقيق في القضية.

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