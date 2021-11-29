“نحن لانبيع الخبز “..عبارة قادت “موحا” الى شهرة واسعة وأعطت صورة مشرفة عن المغرب

2021-11-29 / 6:06 مساءً
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

لم يكن محمد المكي أو “موحا” كما يحلو لاهل رحال الجنوب الشرقي أن ينادونه به ، يعلم أن تقوده عبارة “نحن لانبيع الخبز” الى شهرة واسعة بعدما أصبح حديث وسائل اعلام فرنسية أثنت على تعامله وتصرفه إزاء سائحتين فرنسيتين مهووستين بالبحث والنبش في المجهول بمنطقة منسية .

محمد راعي غنم يقطن بدوار ايت موسى ويشو بالجماعة الترابية تلمي اقليم تنغير، خرج للتبضع كالعادة رفقة ‘حماره’ قبل أن يتفاجأ بسائحتين فرنسيتين تنادينه وتسألنه عن قطعةخبز بالقول ‘ هل لديك خبز’ ؟ قبل أن يرد بكل عفوية بنعم ومكنهما من خبزة، فطلبا الثمن حيث كان جواب موحا :لا .لا.. بما معناه نحن قوم لا نبيع الخبز ..”

“موحا” استطاع بعبارة عفوية أن يروج سياحيا لبلده خلال فترة نحن في أمس الحاجة فيها لتعافي هذا القطاع الحيوي ، كما أنه بعث صورة مشرفة عن الانسان المغربي البسيط الذي لايتوانى عن تقديم العون والمساعدة للاخرين كيف لا والسائحتين الفرنسيتين تركتا سيارتهما وحوائجهما بالخلاء ورافقاه في اطمئنان ولا على لسانهما غير جملة ‘ انت ظريف ‘.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫4 تعليقات

  2. المغربي البسيط دائما ما يعطي انطباعا ايجابيا عن وطنه اينما وجد لذلك تحده مقبولا اجتماعيا من كل الاجناس و قد لمسنا ذلك في الغربة لكن بعض مسؤولينا مع الاسف هم من يؤخرون عجلة التنمية بتعاملهم الفج خاصة في مجالي السياحة والاستثمار

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