صورة تعبيرية

انتشال جثة شخص من ساقية ضواحي إقليم مولاي يعقوب

2021-11-29 / 5:42 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

انتشل رجال الوقاية المدنية رفقة عناصر الدرك الملكي بإقليم مولاي يعقوب يوم 28 /11/ 2021 ، جثة شخص تطفو فوق الماء في ساقية على مشارف منطقة سيدي احرازم وإقليم مولاي يعقوب، بعد إخبارهم من طرف بعض المواطنين بوجود جثة تطفو على سطح الماء، وقد تم نقل هذه الجثة صوب المستشفى الغساني بفاس من أجل تشريحها ومعرفة أسباب الوفاة ووضعها في مستودع الأموات في انتظار معرفة هوية مرتكبي هذه الجريمة لتبقى مجهولة .

وتعود تفاصيل الجريمة التي وقعت في جلسة خمرية لعشرة أشخاص في يوم 2021/11/04 بذات المنطقة حسب ذات المصدر ، حينما وقع سوء تفاهم بينهم، تطور إلى نزاع، أصيب على إثره الهالك بضربات قاتلة وبثر يديه ورميه في ساقية.

وقد تمكنت مصالح الدرك الملكي تحت الإشراف المباشر للقائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية فاس وقائد سرية بنسودة بإقليم مولاي يعقوب من فك لغز هذه الجريمة بعد تحرياتهم في وقت قياسي، من إيقاف الجاني بمدينة سلا ومن معه بالاقليم ، و تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، حيث اعترف فيها المتهم الرئيسي الجاني بارتكابه لهذه الجريمة مع إعادة تمثيل الجريمة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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