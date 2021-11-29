الفنان المغربي “Dystinct” يزيل الستار عن جديده الفني “Ya Dellali”

2021-11-29 / 5:28 مساءً
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هبة بريس: القسم الفني

طرح الفنان المغربي، “DYSTINCT”، عملا فنيا عبارة عن ديو غنائي، رفقة الفنان البلجيكي، “Bryan MG”، تحت عنوانYA” DELLALI – AFRO-ARABE”، على قناته الرسمية بموقع يوتوب، ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

الديو الذي طرحه “DYSTINCT” هو إعادة للأغنية الشهيرة “Un gaou à Oran” التي جمعت منذ أزيد من 17 سنة، بين المجموعة الاسطورية الفرنسية، “ماجيك سيستم” والفنان الفرنسي الجزائري، محمد لمين وهي واحدة من الكلاسيكيات الموسيقية التي حققت نجاحا واسعا منذ إطلاقها سنة 2004 إلى اليوم.

واستطاع “DYSTINCT” و”Bryan MG”من خلال هذا التعاون، أن يبتكرا أسلوبا أطلقا عليه إسم “الأفرو-عربي”، من خلال المزج بين أنواع موسيقية مختلفة بطريقة عصرية جديدة، جمعا خلالها بين نغمات وأنماط الموسيقى الإفريقية والأوروبية .

وكان الفنان المغربي، إلياس الملقب بـ “DYSTINCT” أصدر شهر يونيو أول ألبوم له بعنوان “سفري”، بأحد أضخم فنادق مدينة الدار البيضاء، وسط حضور عدد كبير من مشاهير الفن.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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