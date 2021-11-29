صورة تعبيرية

متحور “أوميكرون” يؤجل إطلاق أول رحلة جوية بين البيضاء وتل أبيب

2021-11-29 / 5:13 مساءً
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هبة بريس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الإثنين، أنه تقرر تأجيل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب، والتي كانت مرتقبة يوم 12 دجنبر 2021، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تطور الوضع الصحي.

وأوضحت الشركة، في بلاغ، أن هذا التأجيل يأتي عقب قرار السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين نحو المملكة المغربية، وذلك لمدة أسبوعين، بعد الانتشار السريع للمتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 (أوميكرون).

وفي هذا الصدد، وضعت شركة الخطوط الملكية المغربية عدة إجراءات لفائدة زبنائها من أجل مواكبتهم لتدبير تنقلاتهم، وبالتالي، يمكن للزبناء، إذا رغبوا في ذلك، تأجيل رحلتهم إلى تاريخ لاحق (إلى غاية 31 يناير 2022) مجانا ودون تكاليف إضافية مع إمكانية تطبيق فرق السعر، أو إلغائها مقابل وصل بدين بنفس قيمة التذكرة، صالح لمدة 12 شهرا من تاريخ إصداره، ويستخدم حصريا على شبكة الشركة.

ودعت الخطوط الملكية المغربية زبناءها للاستعلام عن الشروط والأحكام التجارية الخاصة على الأرقام الهاتفية التالية: المغرب 0800 089000؛ الرقم الدولي: 212522489797 + .

وذكرت الشركة بأن هذا الخط الجوي الجديد المباشر سيربط الدار البيضاء بتل أبيب بمعدل ثلاث ترددات في الأسبوع كمرحلة أولى، على أن يمر بعد ذلك إلى خمس ترددات في الأسبوع.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. Ce qui est incompréhensible, c’est quand des pays européens par exemple, ou autre signale par qu’ils ont découvert des personnes infectés venant de l’Afrique du sud , alors que tous les pays exigent LE PCR pour rentrer au pays. De toute façon, il y a anguille sous roche.Quand je voulais voyager par exemple, on nous a imposer le test PCR, même si on a était vacciné. Je me pose la question alors pourquoi des pays européens ou autres disent qu’ils ont découvert le virus muté sur des gens venant de l’Afrique du sud., C’est insensé

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