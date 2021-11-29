متحور “أوميكرون” يؤجل إطلاق أول رحلة جوية بين البيضاء وتل أبيب

هبة بريس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الإثنين، أنه تقرر تأجيل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب، والتي كانت مرتقبة يوم 12 دجنبر 2021، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تطور الوضع الصحي.

وأوضحت الشركة، في بلاغ، أن هذا التأجيل يأتي عقب قرار السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين نحو المملكة المغربية، وذلك لمدة أسبوعين، بعد الانتشار السريع للمتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 (أوميكرون).

وفي هذا الصدد، وضعت شركة الخطوط الملكية المغربية عدة إجراءات لفائدة زبنائها من أجل مواكبتهم لتدبير تنقلاتهم، وبالتالي، يمكن للزبناء، إذا رغبوا في ذلك، تأجيل رحلتهم إلى تاريخ لاحق (إلى غاية 31 يناير 2022) مجانا ودون تكاليف إضافية مع إمكانية تطبيق فرق السعر، أو إلغائها مقابل وصل بدين بنفس قيمة التذكرة، صالح لمدة 12 شهرا من تاريخ إصداره، ويستخدم حصريا على شبكة الشركة.

ودعت الخطوط الملكية المغربية زبناءها للاستعلام عن الشروط والأحكام التجارية الخاصة على الأرقام الهاتفية التالية: المغرب 0800 089000؛ الرقم الدولي: 212522489797 + .

وذكرت الشركة بأن هذا الخط الجوي الجديد المباشر سيربط الدار البيضاء بتل أبيب بمعدل ثلاث ترددات في الأسبوع كمرحلة أولى، على أن يمر بعد ذلك إلى خمس ترددات في الأسبوع.

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