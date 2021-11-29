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تسجيل 53 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-11-29 / 4:21 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 949785 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا ليصل العدد إلى 14775 .

كما تم التأكد من 148 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 932133.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. انشاد الله تعالى نتمنى التخلص من هيمنة الجاءحة ونرجو ان يعلم إخوتنا ان الرجوع إلى الله بالاستغفار والتوبة يعني الرجوع إلى الصواب هو الأساس تم التقيد بتعليمات وزارة الصحة جميعها بما التطعيم باللقاحات المتوفرة مجانا. وعلى الله نتوكل واليه المصير وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين

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