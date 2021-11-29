أخنوش: نتطلع لمنح فرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن حكومته تتطلع من خلال برنامجها إلى منح فرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية.

ولأجل ذلك، يقول أخنوش في جلسة مسائلته بمجلس النواب يومه الاثنين، حددت الحكومة أهدافا واضحة ومؤشرات مرقمة تيسر الربط بين المسؤولية والمحاسبة.

وتابع أخنوش قائلا : “هاد الحكومة التي لم يتجاوز عمرها 47 يوم منذ نيل ثقتكم لم تدخل بعد في مرحلة توظيف الإمكانيات القانون المالي لتنزيل المشاريع الاجتماعية، لكنها استثمرت هذه المرحلة الدستورية للتحضير القانوني والمؤسساتي لتصورها الاجتماعي وآليات التنفيذ الواضحة بأجندة زمنية محددة” .

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