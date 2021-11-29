عزيز أخنوش

أخنوش: نتطلع لمنح فرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل

2021-11-29 / 4:17 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن حكومته تتطلع من خلال برنامجها إلى منح فرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية.

ولأجل ذلك، يقول أخنوش في جلسة مسائلته بمجلس النواب يومه الاثنين، حددت الحكومة أهدافا واضحة ومؤشرات مرقمة تيسر الربط بين المسؤولية والمحاسبة.

وتابع أخنوش قائلا : “هاد الحكومة التي لم يتجاوز عمرها 47 يوم منذ نيل ثقتكم لم تدخل بعد في مرحلة توظيف الإمكانيات القانون المالي لتنزيل المشاريع الاجتماعية، لكنها استثمرت هذه المرحلة الدستورية للتحضير القانوني والمؤسساتي لتصورها الاجتماعي وآليات التنفيذ الواضحة بأجندة زمنية محددة” .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  1. إلى عولو عليك المغاربة نتا و رباعتك تما بقاو…
    عن أَبي هُريرة أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: إنَّكم ستحرِصون عَلَى الإمارةِ، وستَكُونُ نَدَامَةً يَوْم القِيامَةِ…رواهُ البخاري

  2. الحكومة الجديدة كان الله في عونها منذ تعيينها والاحتجاجات تتاجج بسبب مخلفات الحكومتين السابقتين : مشاكل متراكمة في جميع القطاعات، والبطالة …الخ

  3. كيف يحصل أبناء هذا الشعب الشرفاء على مستقبل أفضل؟!
    واول خطوة قمتم بها بعد توليكم رءاسة الحكومة هي إقصاء المعطلين الذين تجاوزوا سن الثلاثين؟!
    أبناء الشعب في حاجة إلى مساعدتهم عمليا.

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