عزيز أخنوش

أخنوش: مدركون لحجم الانتظارات الاجتماعية المعلقة على حكومتنا

2021-11-29 / 3:41 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته مدركة لحجم الانتظارات الاجتماعية المعلقة على تجربها الحكومية، بعد استحقاقات شفافة ونزيهة
ومستوعبة لطبيعة التحديات والرهانات التي تحيط ببلادنا والتي تجعل من اصلاح الأوراش الاجتماعية أولوية الاوليات.

وقال أخنوش، في كلمته بجلسة مسائلته بمجلس النواب يومه الاثنين، “نحن واعون بحجم الطلب الاجتماعي المتزايد على الخدمة العمومية من الصحة والتعليم وخلق فرص تشغيل”.

ومن عمق هذه القناعة الحكومية الراسخة المسنودة من أوراش ملكية مفتوحة ورؤية متكاملة لتعزيز مكتسبات بلادنا في المجال الاجتماعي، يشدد رئيس الحكومة، سنعمل على تجاوز مواطن النقص والقصور.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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