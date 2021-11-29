الرئيس الصيني: سنرسل مليار جرعة من لقاحات كورونا إلى إفريقيا

2021-11-29 / 2:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، أن بكين سترسل مليار جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا إلى إفريقيا.

وفي كلمة ألقاها أمام منتدى التعاون الصيني الإفريقي، أشار شي جين بينغ إلى أنه سيجري إنشاء مركز صيني أفريقي لتزويد المؤسسات المالية الأفريقية بخط ائتمان قيمته عشرة مليارات دولار.

وأكد أن الصين ستشجع شركائها على استثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في إفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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