وزارة بنموسى تلغي فروض المراقبة الموحدة

2021-11-29 / 1:54 مساءً
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محمد منفلوطي_هبة بريس

ألغت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، العمل بمقتضيات المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بتأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2022 -2021.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أنه تقرر توقيف العمل بالمذكرتين الوزاريتين رقم 080×21 الصادرة بتاريخ15 شتنبر 2021 بشأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2022-2021، و رقم 081×21 الصادرة بتاريخ 16شتنبر 2021 بشأن الجداول التفصيلية لفروض المراقبة المستمرة الموحدة ومكونات الإشهاد وأوزانها، واللتين تضمنتا مستجدات تهم مكون المراقبةالمستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثالثة، وإبقاء العمل بالمقتضيات التقويمية المعمول بها قبل صدور هاتين المذكرتين

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫14 تعليقات

  1. باركة من البوز اغبر علينا لست مرحبا بك كعضو في الحكومة لانك لست منتخبا.جءت لتمرير قرارات لا دستورية ضد ابناء الشعب الفقراء لتحريمهم من التوظيف بحجة انهم ليسوا ذووا كفاءات.هل من له 31 سنة حاصل على دبلوم من كلية علوم التربية بالرباط يحرم من التوظيف لان بنموسى اخترق قانون السن المعمول به دستوريا.

  3. كلنا معكم .ويد واحدة ضد هذه القرارات التافهة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تريدون تحطيم التعليم وأنتم تعرفون جيدا في السنة الماضية تحطم بسبب الجائحة…

  4. الكل متظامن مع التلاميذ وكذا الطلبة والطالبات في اجتياز امتحان المباراة التعليم .في انتظار إلغاء السن 30 سنة والانتقاء.

  5. إن الله مع الصابرين الذين اذا صبروا. لاندري متى ستبقوا تحطمون نفسيتنا؟؟؟؟لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…

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