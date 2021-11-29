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طنجة وبني ملال تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

2021-11-29 / 1:22 مساءً
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين:

طنجة، بني ملال، إفران: 1 ملم.

الرباط-سلا، بن سليمان، ميدلت، بنجرير : أقل من ملمتر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  2. مادا هدا التناقض في العنوان ،،طنجة وبني ملال تجلان اعلي التساقطات ،،وغي المقايس تقولون بني ملال افران 1ملمتر الرباط سلاء بن سليمان بنكرير اقل من مليمتر ،

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