طنجة وبني ملال تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين:
طنجة، بني ملال، إفران: 1 ملم.
الرباط-سلا، بن سليمان، ميدلت، بنجرير : أقل من ملمتر.
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المجموع 3 آراء
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2 تعليقات
Ça ne vaut pas la peine de parler des précipitations de 1mm
مادا هدا التناقض في العنوان ،،طنجة وبني ملال تجلان اعلي التساقطات ،،وغي المقايس تقولون بني ملال افران 1ملمتر الرباط سلاء بن سليمان بنكرير اقل من مليمتر ،