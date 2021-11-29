طنجة وبني ملال تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين:

طنجة، بني ملال، إفران: 1 ملم.

الرباط-سلا، بن سليمان، ميدلت، بنجرير : أقل من ملمتر.

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