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عبد اللطيف وهبي

برلماني من “البام” يثور في وجه الأمين العام: “مغتبقاوش تبغيوني لأنني لا أنافقكم”

2021-11-29 / 12:50 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ثار البرلماني نور الدين البيضي المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة في وجه الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي و ذلك بسبب ما وصفه باقتسام كعكة التسيير بالحزب و اقتصارها على المقربين من الأمانة العام.

و خلال أشغال الدورة الاسثتنائية للحزب، صرخ النائب البرلماني لإقليم برشيد عن حزب الجرار في وجه أمينه العام قائلا: “مغتبقاوش تبغيوني لأنني كنقول الصراحة و لن أنافقكم، مايمكنش نبقا نشوف نفس الوجوه حداك في التسيير و نبقا ساكت”.

و أضاف البيضي: “واش بغيتونا نبداو نديرو المعارضة في البرلمان باش حتى حنا نتعرفو” ، و زاد قائلا بنبرة غاضبة: “من 2008 وانا فهاد الحزب، و أنا من ناس الأولين فهاد الحزب أسي الأمين العام ، مغنقبلش نبقا نشوف نفس الوجوه في المكتب السياسي”.

و ختم النائب البرلماني كلمته برسالة لوهبي قائلا: “وا شوفو فينا شوية و وسع الدائرة ديالك أسي الأمين العام، واش بغيتونا نبقاو غير ساكتين، خليونا نهضرو وخا نديرو غير شوية ديال الديمقراطية”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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