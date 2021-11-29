من كندا… هدى الريحاني تتألق في عمل مسرحي ” أنا منتج”

2021-11-29 / 12:32 مساءً
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هبة بريس : فن

بعد القائها الناجح لمقتطف من مسرحية “أتهم” للمخرجة أنيك لافيبر، ودورها في فيلم “الأصدقاء القدامى”، وأيضا دورها ككوتش عربي مغربي في مسرحية “كيف أصبحت مسلما”، بصمت هدى الريحاني بقوة مرة أخرى من خلال مشاركتها المتألقة في العرض المسرحي الجديد على خشبة مسرح لا ليكوغن بمونتريال” أنا منتج” لسيمون بودرولت التي سيجري عرضها في الفترة الممتدة من 23 نوفمبر إلى 18 دجنبر.

هذه الكوميديا ​​الصارخة ستعرف مشاركة كل من إريك بيرنييه ، وألكسندر دانو ، ولويس أوليفييه موفيت ، وهدى ريحاني وكاثرين رويل ، فيما سيكون الإخراج من طرف سيمون بودرولت ، الذي ينسق الإنتاج أيضًا.

و تسلط المسرحية الضوء على مواضيع ساخنة، بما في ذلك انتشار التسويق في جميع مجالات مجتمعنا، وتقدم نظرة نقدية للواقع المعاش إثر اكتساح مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في نشر كل تفاصيل الحياة الخاصة في محاولة يائسة للتألق وكسب شعبية مزيفة.

و تدور أحداث العرض المسرحي حول قصة جيهان، مهاجرة مغربية في الأربعينيات من عمرها ، تعيش في كيبيك ، تكافح للعثور على وظيفة، قررت جيهان أخيرًا ارتداء الحجاب لإجراء مقابلة في شركة تسويق يديرها رجل أعمال ناجح، جيف ، وحصلت على وظيفة على الفور. جيف الخبير في التسويق لا يتوقف طموحه عند أي شيء وينتهي به الأمر بالرغبة في استخدام موهبة جيهان التسويقية لتحقيق غاياته – توقيع العقود وإصلاح خطأ في مقابلة تلفزيونية .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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