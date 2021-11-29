بسبب الحرب الكيميائية في الريف.. حزبان إسبانيان يطالبان الحكومة بالاعتذار للمغرب

هبة بريس

تقدم حزبان إسبانيان بمقترح للحكومة، ينص على الاعتذار وتعويض المتضررين من الحرب الكيميائية في منطقة الريف.

ونص مقترح حزب اليسار الجمهوري الكتالاني وحزب جميعا من أجل كتالونيا “جونتس” الذي سحلاه في أشغال لجنة السياسة الخارجية بمجلس النواب، على طلب إسبانيا العفو والاعتذار عن استعمالها الغازات السامة الكيميائية في معركة محمد بن عبد الكريم الخطابي.

كما طالب الحزبان بضرورة تعاون إسبانيا مع السلطات والمجتمع المغربي لإنجاز تحقيق حول استعمال الغازات السامة وتأثيرها على الحياة في شمال المغرب.

وعلل الحزبان المقترح بأنه إنساني وسياسي يدخل ضمن خانة الإنصاف، وأضافا أن منطقة شمال المغرب وبالضبط الأماكن التي تعرضت للقصف بالغازات السامة ما بين سنتي 1925 و1926 في الريف، تسجل أعلى مستويات مرض السرطان في الماضي وفي الوقت الراهن.

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